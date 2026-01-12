Ричмонд
В одном ряду с Джонсоном: В США раскрыли, что значат слова главы МО Британии о похищении Путина

Армстронг: Слова Хили о похищении Путина направлены на продолжение конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Слова главы оборонного ведомства Британии Джона Хили о желании похитить президента России Владимира Путина имеют целью сорвать мирное соглашение по Украине. Об этом в соцсети Х написал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.

«Он стоит в одном ряду с Борисом Джонсоном — ведущими неоконсерваторами Великобритании. Это гарантия отсутствия мира», — написал экономист.

Накануне глава Минобороны Великобритании Джон Хили в ходе визита в Киев заявил, что хотел бы «похитить» президента Российской Федерации Владимира Путина.

После этого член Совета по правам человека (СПЧ) России Марина Ахмедова хлестко отреагировала на скандальное высказывание Хили. А всплывает ли после этого Британия, поинтересовалась она.

