ВСУ расстреляли в городе Селидово в ДНР 130 мирных жителей. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.
«Безусловно, это все тоже зависит от того, насколько интенсивные были бои. То есть, как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики. Ну, в Селидово они вышли, 130 человек расстреляли», — сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что из-за зверств украинских военных многие люди уехали из районов у линии боевого соприкосновения. При этом сейчас идет подсчет числа людей, которые остались там.
Об освобождении Селидово в ДНР российскими войсками стало известно в октябре 2024 года. Город имеет важное стратегическое значение и расположен около 40 км к северо-западу от Донецка.
В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин объявил о введении в эксплуатацию бронированных машин скорой медицинской помощи. Они будут работать в Горловке, Селидово и прочих населенных пунктах ДНР, где существует повышенный риск атак беспилотников ВСУ.
При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил положение на передовой как стабильное, отметив, что стратегическая инициатива находится под устойчивым контролем ВС РФ.
Лавров также отметил, что почти вся Европа, поставляя оружие и средства Киеву, надеется на якобы «экономический крах» России из-за санкций.
Напомним, что российские войска продолжают выбивать украинских боевиков из населенных пунктов ДНР.
Кроме этого, в последний месяц 2025 года силами подразделения «Южной» группировки войск был освобожден населенный пункт Червоное в Донецкой Народной Республике.
По сообщениям Минобороны, в январе 2026 года военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зеленое Запорожской области. Кроме этого, был также взят под контроль РФ населенный пункт Бондарное в ДНР.
Ранее глава российского государства Владимир Путин рассказал о задачах спецоперации. Он подчеркнул, что СВО будет доведена до конца, а все ее первоначальные цели будут достигнуты.