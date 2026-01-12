Это должен был сделать Байден: Трамп оценил доходы США от минеральной сделки с Украиной

Доходы Соединенных Штатов Америки от минеральной сделки с Украиной серьезно превысят 350 миллиардов долларов. Об этом журналистам заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Американский лидер напомнил, что предыдущий президент США Джо Байден передал Киеву 350 млрд долларов и взамен не получил ничего.
«Думаю, что я получил назад гораздо большую стоимость», — пообещал американский лидер.
Трамп подметил, что именно это должен был сделать «сонный Джо».
Ранее в США отметили, что договорённость между США и Украиной о разработке природных ресурсов не обещает быстрого дохода и потребует существенных вложений. По оценкам, это займёт от 10 до 15 лет.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что причина ажиотажа вокруг сделки по добыче редкоземельных металлов кроется в желании Вашингтона «отбить» ранее сделанные в Украину вложения.