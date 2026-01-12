«Был на волосок от смерти»: говоривший о «похищении» Путина британский министр оказался рядом с местом удара «Орешником»

Кроме этого, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что Россия не намерена терпеть подобные провокации со стороны ВСУ. Политик заявил, что это может быть не последний удар «Орешником», если киевский режим не прекратит подобные провокационные действия.