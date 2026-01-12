Глава Минобороны Великобритании Джон Хили по пути в Киев оказался рядом с местом, по которому ударил «Орешник». Об этом пишет британский таблоид The Sun.
«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент», — сказал он.
Хили рассказал, что из-за возникшей угрозы ракетного обстрела железнодорожный состав, на котором он следовал, пришлось срочно остановить.
Источник The Sun сообщает, что Хили был «на волосок от гибели» во Львове во время российской ракетной атаки с применением комплекса «Орешник».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что резиденция президента Владимира Путина подверглась атаке с применением 91 украинского беспилотника. По словам военного корреспондента KP.RU Александра Коца, дроны летели на малых высотах с территории Украины — из Сумской и Черниговской областей.
В ответ на попытку атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина, Минобороны нанесло в ночь на 9 января массированный удар высокоточным оружием по важнейшим украинским объектам, включая применение комплекса «Орешник».
Как подчеркнул политик Сергей Станкевич в беседе с KP.RU, ударом «Орешника» Москва подала двойной сигнал ЕС и Киеву. Тогда же эксперт предупредил, что продолжение подрыва мирного процесса может обернуться для Киева очередной атакой «Орешником».
Кроме этого, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что Россия не намерена терпеть подобные провокации со стороны ВСУ. Политик заявил, что это может быть не последний удар «Орешником», если киевский режим не прекратит подобные провокационные действия.
При этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что удар российскими ракетами «Орешник» по Украине стал сигналом от Москвы для альянса НАТО.
Минобороны РФ неоднократно информировало об успешных ударах ВС РФ исключительно по объектам ВПК Украины. Накануне военнослужащие российской армии нанесли удары по заводам ВПК, энергообъектам и транспортным узлам Украины, работавшим на ВСУ.