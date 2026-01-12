Ричмонд
ПВО ночью уничтожила 13 украинских беспилотников

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 13 дронов ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.

Российские бойцы сбили четыре БПЛА в Ростовской области, по два — в Крыму, Адыгее, Курской области и над акваторией Черного моря, еще один — в Воронежской области.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

