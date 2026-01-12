Расчёты «Бук-М3» ВС России сбили в ДНР снаряды HIMARS и авиабомбы ВСУ

Российские расчёты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» сбили на южнодонецком направлении снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и корректируемые авиабомбы, использовавшиеся украинскими формированиями, сообщило Министерство обороны РФ.
Подразделения, которые обнаружили эти средства противника, входят в состав группировки российских войск «Восток». Малоразмерные высокоскоростные цели двигались по сложным траекториям в сторону позиций ВС РФ.
«После оперативного анализа параметров полёта объекты были классифицированы как реактивные снаряды РСЗО HIMARS и корректируемые авиабомбы западного производства. Расчеты ЗРК “Бук-М3” группировки войск “Восток” выполнили захват и последовательное уничтожение всех воздушных целей», — отметило Минобороны России.
Начальник зенитно-ракетного расчёта с позывным Краз рассказал о боевой работе своего подразделения.
«Комплекс (Бук-М3) настолько универсальный, что от него скрыться в небе практически невозможно. Потому что он все видит. У него очень большая дальность обзора, и он может сопровождать до шести целей одновременно», — подчеркнул военнослужащий.
Напомним, 10 января стало известно, что силы противовоздушной обороны России сбили украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун». 11 января командующий зенитно-ракетным дивизионом ВС РФ с позывным Север сообщил, что российские войска с помощью двух ракет уничтожили истребитель F-16 ВСУ.