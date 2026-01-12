ТАСС: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ возле Лимана

Немногим ранее стало известно об инциденте в Запорожской области. Там при освобождении населенного пункта Зеленое российские бойцы ликвидировали трех военнослужащих ВСУ, которые приняли их за своих. Украинские солдаты не ожидали столкновения и вышли навстречу без готовности к бою.