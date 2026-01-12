Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ возле Лимана

ВСУ пытались контратаковать возле Лимана, но были уничтожены российской армией.

Источник: Комсомольская правда

Возле Лимана в Харьковской области российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По их данным, в лесном массиве действовала штурмовая группа 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Она предприняла попытку контратаки, но потерпела сокрушительное поражение. В итоге, подразделение было ликвидировано.

«На харьковском направлении в лесу возле Лимана противник провел одну контратаку силами 58-й омпбр, успеха не имел. Вражеская штурмовая группа полностью уничтожена», — сообщил собеседник агентства.

Немногим ранее стало известно об инциденте в Запорожской области. Там при освобождении населенного пункта Зеленое российские бойцы ликвидировали трех военнослужащих ВСУ, которые приняли их за своих. Украинские солдаты не ожидали столкновения и вышли навстречу без готовности к бою.