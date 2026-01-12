Возле Лимана в Харьковской области российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По их данным, в лесном массиве действовала штурмовая группа 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Она предприняла попытку контратаки, но потерпела сокрушительное поражение. В итоге, подразделение было ликвидировано.
«На харьковском направлении в лесу возле Лимана противник провел одну контратаку силами 58-й омпбр, успеха не имел. Вражеская штурмовая группа полностью уничтожена», — сообщил собеседник агентства.
Немногим ранее стало известно об инциденте в Запорожской области. Там при освобождении населенного пункта Зеленое российские бойцы ликвидировали трех военнослужащих ВСУ, которые приняли их за своих. Украинские солдаты не ожидали столкновения и вышли навстречу без готовности к бою.