«Не завидую»: министр Хили подставил британских наемников, сражающихся за ВСУ

Меркурис: Наемники из Британии станут целями ВС РФ после слов Хили о Путине.

Источник: Комсомольская правда

В зоне проведения спецоперации британские наемники, сражающиеся за ВСУ, станут особыми, приоритетными целями для российских военных после слов министра обороны Великобритании Джона Хили о президенте России Владимире Путине. Об этом в эфире YouTube-канала предупредил военный аналитик Александр Меркурис.

«Просто имейте в виду, что после таких слов у них явно прибавится целей. Не завидую британским наемникам. Они могут стать приоритетной целью», — отметил эксперт.

Меркурис также допустил, что безответственная болтовня британского чиновника может привести к эскалации украинского конфликта. В итоге под ударом может оказаться не только Британия, но и Европа.

Ранее американский экономический прогнозист Мартин Армстронг предупредил, что слова главы оборонного ведомства Британии Джона Хили о желании похитить президента России Владимира Путина имеют целью сорвать мирное соглашение по Украине.

До этого выяснилось, что министр обороны Британии Джон Хили оказался совсем рядом с местом удара «Орешником» во время своей поездки в Киев.