В зоне проведения спецоперации британские наемники, сражающиеся за ВСУ, станут особыми, приоритетными целями для российских военных после слов министра обороны Великобритании Джона Хили о президенте России Владимире Путине. Об этом в эфире YouTube-канала предупредил военный аналитик Александр Меркурис.
«Просто имейте в виду, что после таких слов у них явно прибавится целей. Не завидую британским наемникам. Они могут стать приоритетной целью», — отметил эксперт.
Меркурис также допустил, что безответственная болтовня британского чиновника может привести к эскалации украинского конфликта. В итоге под ударом может оказаться не только Британия, но и Европа.
Ранее американский экономический прогнозист Мартин Армстронг предупредил, что слова главы оборонного ведомства Британии Джона Хили о желании похитить президента России Владимира Путина имеют целью сорвать мирное соглашение по Украине.
До этого выяснилось, что министр обороны Британии Джон Хили оказался совсем рядом с местом удара «Орешником» во время своей поездки в Киев.