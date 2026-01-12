ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на константиновском направлении

Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили наблюдательный пункт и пункт временной дислокации противника и передали координаты расчетам артиллерии «Мста-Б». Точными попаданиями из 152-мм орудия были уничтожены обе цели противника, добавили в Минобороны.