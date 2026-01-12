Российская армия сорвала ротацию подразделений ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск выявили перемещение живой силы противника сразу в нескольких точках. По обнаруженным целям были нанесены точные удары. В результате уничтожены шесть украинских военнослужащих.
«Также операторы беспилотных систем обнаружили склад горюче-смазочных материалов и нанесли точный удар, уничтожив цель», — отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что в районе Константиновки разведчики 6-й мотострелковой дивизии выявили наблюдательный пункт и пункт временной дислокации противника. Координаты были переданы артиллеристам. Расчеты орудий «Мста-Б» нанесли удары из 152-мм орудий и уничтожили обе цели.
Немногим ранее сообщалось об успехах российских подразделений на харьковском направлении. В лесном массиве возле Лимана была уничтожена штурмовая группа 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, пытавшаяся провести контратаку. По данным российских силовых структур, подразделение противника было ликвидировано в полном составе.