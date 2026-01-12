Российские военнослужащие прошли через минное поле и внезапно атаковали позиции ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, штурмовая группа ВС РФ действовала на одном из тактических направлений наступления. На пути продвижения находилась укрепленная позиция противника, прикрытая минно-взрывными заграждениями. Стрелок-сапер штурмовой роты рядовой Али Хакиров обнаружил минное поле, обезвредил боеприпасы на узком участке и провел группу к позициям ВСУ.
«Украинские боевики, не ожидавшие атаки со стороны минного заграждения, были застигнуты врасплох. В результате штурма противник понес потери в живой силе и отступил с занимаемых позиций», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что действия сапера позволили избежать потерь среди личного состава и обеспечить захват важного рубежа для дальнейшего развития наступления.
Тем временем на константиновском направлении российская армия сорвала ротацию подразделений ВСУ. По информации Минобороны, операторы беспилотных систем Южной группировки войск выявили перемещение живой силы противника и нанесли точные удары. Были уничтожены шесть украинских военнослужащих, а также склад горюче-смазочных материалов.