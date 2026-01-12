Ричмонд
ВС РФ уничтожили группу солдат ВСУ, пытавшихся установить флаг под Добропольем

Кимаковский рассказал, как ВСУ безуспешно пытались устроить «медиапобеду» возле Доброполья.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные уничтожили группу солдат ВСУ, пытавшихся установить украинский флаг у села Доброполье в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, речь идет о военнослужащих 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Группе была поставлена задача войти в населенный пункт и зафиксировать на видео установку флага. Однако украинских солдат обнаружили на подступах к селу.

«Противнику была поставлена задача снять на видео установку украинского флага в селе Доброполье в Запорожской области. У населенного пункта группу засекли и уничтожили», — заявил Кимаковский.

Тем временем российская армия продолжает добиваться успехов на константиновском направлении. Как сообщили в Минобороны России, операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск выявили ротацию подразделений ВСУ и нанесли по ним точные удары. В результате были уничтожены шесть украинских военнослужащих, а также склад горюче-смазочных материалов.