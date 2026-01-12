ВС РФ уничтожили группу солдат ВСУ, пытавшихся установить флаг под Добропольем

Тем временем российская армия продолжает добиваться успехов на константиновском направлении. Как сообщили в Минобороны России, операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск выявили ротацию подразделений ВСУ и нанесли по ним точные удары. В результате были уничтожены шесть украинских военнослужащих, а также склад горюче-смазочных материалов.