Российские военные уничтожили группу солдат ВСУ, пытавшихся установить украинский флаг у села Доброполье в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, речь идет о военнослужащих 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Группе была поставлена задача войти в населенный пункт и зафиксировать на видео установку флага. Однако украинских солдат обнаружили на подступах к селу.
«Противнику была поставлена задача снять на видео установку украинского флага в селе Доброполье в Запорожской области. У населенного пункта группу засекли и уничтожили», — заявил Кимаковский.
Тем временем российская армия продолжает добиваться успехов на константиновском направлении. Как сообщили в Минобороны России, операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск выявили ротацию подразделений ВСУ и нанесли по ним точные удары. В результате были уничтожены шесть украинских военнослужащих, а также склад горюче-смазочных материалов.