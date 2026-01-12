Российские военные уничтожили две боевые группы Нацгвардии Украины возле Липцов в Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По данным источника агентства, речь идет о подразделениях 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия». Украинские бойцы пытались выдвинуться на пикапах из района населенного пункта Веселое. Однако ВС РФ засекли противника и отработали по его позициям.
«Сорвана попытка выдвижения двух боевых групп 13-й бригады НГУ на пикапах из района Веселого, обе уничтожены», — сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что по противнику был нанесен комплексный огневой удар. Существенных изменений обстановки на липцовском участке после этого не зафиксировано.
Тем временем похожий эпизод произошел в Запорожской области. Там российские военные уничтожили группу солдат ВСУ, пытавшихся установить украинский флаг у села Доброполье. Как сообщал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинским бойцам была поставлена задача снять установку флага на видео, однако группу обнаружили еще на подступах к населенному пункту.