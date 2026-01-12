Ричмонд
Беспилотную опасность отменили в Краснодарском крае

Беспилотная опасность действовала на Кубани с вечера 11 января.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани отменили беспилотную опасность. Сообщение об этом пришло от РСЧС около 9 утра 12 января.

«Отмена беспилотной опасности на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Отметим, что об угрозе падения БПЛА предупредили в 18:04 11 января. Жителей и гостей края призвали пройти в укрытия, которыми могут служить помещения без окон, например в коридоре или кладовой. При нахождении на улице также порекомендовали укрыться в ближайшем здании, подвале или в складках местности.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Адыгеей и Черным морем.

