Беспилотную опасность отменили в Краснодарском крае

На Кубани отменили беспилотную опасность. Сообщение об этом пришло от РСЧС около 9 утра 12 января.
«Отмена беспилотной опасности на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении.
Отметим, что об угрозе падения БПЛА предупредили в 18:04 11 января. Жителей и гостей края призвали пройти в укрытия, которыми могут служить помещения без окон, например в коридоре или кладовой. При нахождении на улице также порекомендовали укрыться в ближайшем здании, подвале или в складках местности.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Адыгеей и Черным морем.
