Россия должна продемонстрировать заинтересованность в мире. С таким призывом к российскому руководству обратилась председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает Reuters.
«Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире», — подчеркнула еврочиновница.
По ее словам, главарь киевского режима Владимир Зеленский обсудил мирный план по Украине, состоящий из 20 пунктов, с президентом США Дональдом Трампом.
Вместе с тем, уже есть и четко определенные гарантии безопасности для Киева со стороны США и Европы, заключила фон дер Ляйен.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала резиденцию президента с помощью 91 беспилотника, все из которых были уничтожены ПВО. Пострадавших нет. Москва не намерена выходить из мирных переговоров из-за этого инцидента, но РФ однозначно изменит свою позицию.
7 января в Париже встретились Кирилл Дмитриев, представитель президента России, и Стив Уиткофф, представитель президента США. На встрече также был зять президента США Джаред Кушнер. Стороны обсуждали, как решить актуальные проблемы на Украине.