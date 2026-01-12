Урсула фон дер Ляйен призвала Россию показать заинтересованность в мире

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала резиденцию президента с помощью 91 беспилотника, все из которых были уничтожены ПВО. Пострадавших нет. Москва не намерена выходить из мирных переговоров из-за этого инцидента, но РФ однозначно изменит свою позицию.