Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Урсула фон дер Ляйен призвала Россию показать заинтересованность в мире

В Еврокомиссии обратились к России с призывом относительно мирного плана Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Россия должна продемонстрировать заинтересованность в мире. С таким призывом к российскому руководству обратилась председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает Reuters.

«Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире», — подчеркнула еврочиновница.

По ее словам, главарь киевского режима Владимир Зеленский обсудил мирный план по Украине, состоящий из 20 пунктов, с президентом США Дональдом Трампом.

Вместе с тем, уже есть и четко определенные гарантии безопасности для Киева со стороны США и Европы, заключила фон дер Ляйен.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала резиденцию президента с помощью 91 беспилотника, все из которых были уничтожены ПВО. Пострадавших нет. Москва не намерена выходить из мирных переговоров из-за этого инцидента, но РФ однозначно изменит свою позицию.

7 января в Париже встретились Кирилл Дмитриев, представитель президента России, и Стив Уиткофф, представитель президента США. На встрече также был зять президента США Джаред Кушнер. Стороны обсуждали, как решить актуальные проблемы на Украине.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше