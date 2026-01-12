Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины

«За минувший вечер и ночь ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили четыре БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.
По данным Спасательной службы Севастополя, в Балаклаве осколками повреждены два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома. Также осколками посекло два автомобиля.
На территории детсада в Балаклаве утром обнаружили мелкие осколки от сбитого БПЛА у входа, повреждений здания не зафиксировано.
Никто из людей не пострадал.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник средства ПВО сбили над регионами России 13 беспилотников, в том числе четыре — над Крымом и акваторией Черного моря.