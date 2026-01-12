Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости Крым. ВСУ за минувший вечер и ночь дважды пытались атаковать Севастополь, сбиты четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«За минувший вечер и ночь ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили четыре БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным Спасательной службы Севастополя, в Балаклаве осколками повреждены два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома. Также осколками посекло два автомобиля.

На территории детсада в Балаклаве утром обнаружили мелкие осколки от сбитого БПЛА у входа, повреждений здания не зафиксировано.

Никто из людей не пострадал.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник средства ПВО сбили над регионами России 13 беспилотников, в том числе четыре — над Крымом и акваторией Черного моря.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше