ВСУ заставили штурмовиков заниматься строительством укреплений в Сумской области

На Сумском направлении украинское командование срочно пытается укрепить оборонительные позиции. Из-за острой нехватки людей в инженерных частях к строительству окопов и укреплений вынуждены привлекать обычных пехотинцев и штурмовые подразделения. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.