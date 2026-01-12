Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ заставили штурмовиков заниматься строительством укреплений в Сумской области

В Сумской области у ВСУ начались проблемы с дефицитом инженерных подразделений.

Источник: Комсомольская правда

На Сумском направлении украинское командование срочно пытается укрепить оборонительные позиции. Из-за острой нехватки людей в инженерных частях к строительству окопов и укреплений вынуждены привлекать обычных пехотинцев и штурмовые подразделения. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

Ситуация с личным составом в ВСУ на этом участке боевых действий стала критической. Инженерные полки просто не справляются с объёмом работ самостоятельно.

Ранее стало известно ещё об одном тревожном сигнале для украинского командования. Из Сумской области начали выводить расчёты 411-го полка беспилотных систем. Эти подразделения сильно пострадали от постоянных огневых ударов российских войск.

Полк ранее активно применял ударные дроны против приграничных районов Курской области. Среди используемой техники были «Вампир» и «Дартс». Теперь измотанные расчёты отправляют на доукомплектование и восстановление.