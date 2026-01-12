Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о серьезных боестолкновениях российских военных с подразделениями ВСУ к западу от Красноармейска. По его словам, напряженная обстановка сохраняется в районах сел Гришино и Удачное.
Пушилин рассказал об этом в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что на красноармейском направлении продолжается активная фаза боевых действий.
«Если брать красноармейское направление, то здесь мы фиксировали дозачистку в Димитрове. Также мы видим в направлении Гришина достаточно серьезное боестолкновение, и в направлении Удачного», — сказал глава региона.
Тем временем российские войска продолжают добиваться тактических успехов и на запорожском направлении. Там, по данным силовых структур, была пресечена попытка группы ВСУ войти в один из населенных пунктов для установки флага. Подразделение противника обнаружили на подступах и ликвидировали, не допустив развития ситуации.