Пушилин сообщил о серьезных боестолкновениях возле Гришина и Удачного

Тем временем российские войска продолжают добиваться тактических успехов и на запорожском направлении. Там, по данным силовых структур, была пресечена попытка группы ВСУ войти в один из населенных пунктов для установки флага. Подразделение противника обнаружили на подступах и ликвидировали, не допустив развития ситуации.