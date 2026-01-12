Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

«Мы видим и усиление позиций, улучшение позиций на краснолиманском направлении, или, так скажем, на краснолиманско-северском направлении, так будет точнее», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что успехи российских военных в эти дни фиксировались практически по всем направлениям.
