Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

ВОЛГОГРАД, 12 янв — РИА Новости. ВС РФ улучшили позиции на краснолиманско-северском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«Мы видим и усиление позиций, улучшение позиций на краснолиманском направлении, или, так скажем, на краснолиманско-северском направлении, так будет точнее», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что успехи российских военных в эти дни фиксировались практически по всем направлениям.

Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
