Военный корреспондент назвал цель удара по Киеву

Он рассказал, что 12 января в Соломенском районе украинской столицы после серии взрывов начался пожар. Военкор уточнил, что российский беспилотник «Герань» достиг поставленной цели.
Котенок отметил, что несколько взрывов прогремели после первого попадания. Это позволяет предположить, что целью мог быть склад с боеприпасами.
Ранее «Лента.ру» сообщала, что в 9 января ходе массированной атаки российские военные нанесли удар «Орешником» по Бильче-Волицко-Угерскому подземному газохранилищу. Позже эти сведения были оспорены украинской стороной, которая утверждает, что целью являлся авиаремонтный завод в городе Львове.