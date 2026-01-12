Лукашенко призвал уничтожать все БПЛА, нарушающие белорусскую границу

«В связи с последними событиями на Украине, когда неизвестно откуда и непонятно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники. Скажем откровенно, и мы не научились еще на 100% реагировать на эти все залеты и не научились их (беспилотники — ред.) на 100% уничтожать. Не знаю, возможны ли эти 100%. Но к этому надо нам стремиться», — приводит слова Лукашенко агентство Белта.