Лукашенко призвал уничтожать все БПЛА, нарушающие белорусскую границу

МИНСК, 12 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал добиться уничтожения всех беспилотных летательных аппаратов, нарушающих воздушную границу республики в связи с украинским конфликтом.

Источник: © РИА Новости

Белорусский лидер в понедельник заслушивает руководителей силовых структур для утверждения решений на охрану государственной границы в 2026 году.

«В связи с последними событиями на Украине, когда неизвестно откуда и непонятно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники. Скажем откровенно, и мы не научились еще на 100% реагировать на эти все залеты и не научились их (беспилотники — ред.) на 100% уничтожать. Не знаю, возможны ли эти 100%. Но к этому надо нам стремиться», — приводит слова Лукашенко агентство Белта.

Президент Белоруссии отметил, что обстановка вокруг страны спокойнее не становится.

