MWM: западное обучение не помогло украинским пилотам F-16

Как пишет MWM, на переданных Украине F-16 нет таких же мощных радаров, как на российских боевых самолетах, поэтому они не могут поражать авиацию противника на больших расстояниях. Американские истребители используют устаревшие радары с механической антенной решеткой времен холодной войны, а по размеру эти радары составляют от одной седьмой до одной четвертой радаров, установленных на российских самолетах-перехватчиках и истребителях соответственно. Поэтому украинские F-16 не могут летать на больших высотах, как того требует военная доктрина НАТО, и вынуждены применять стратегию «полета на малой высоте».