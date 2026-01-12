MWM: западное обучение не помогло украинским пилотам F-16

Военно-воздушные силы Украины с начала СВО потеряли как минимум четыре истребителя F-16, причем основной причиной потерь, по мнению аналитиков, были поражения наземными системами ПВО, говорится в статье. «Когда мы вернулись с учений, мы обнаружили, что тактику, которой нас обучали за рубежом, нельзя полностью применять в этой войне», — признался один из украинских пилотов.
Теперь, согласно MWM, украинские ВВС разрабатывают новые правила ведения боевых действий, в которых особое внимание уделяется полетам на малой высоте с учетом местности и тактике «приманки». «Нам пришлось переосмыслить, как уничтожать крылатые ракеты, поражать беспилотники и выживать вблизи линии фронта», — рассказал украинский военный летчик.
Как пишет MWM, на переданных Украине F-16 нет таких же мощных радаров, как на российских боевых самолетах, поэтому они не могут поражать авиацию противника на больших расстояниях. Американские истребители используют устаревшие радары с механической антенной решеткой времен холодной войны, а по размеру эти радары составляют от одной седьмой до одной четвертой радаров, установленных на российских самолетах-перехватчиках и истребителях соответственно. Поэтому украинские F-16 не могут летать на больших высотах, как того требует военная доктрина НАТО, и вынуждены применять стратегию «полета на малой высоте».
Представитель ВВС Украины Юрий Игнат 3 июня 2025 года заметил: «К сожалению, сегодня у России есть самолеты, которые видят дальше, и ракеты, которые летают дальше. Это даже по сравнению с F-16. У них также есть мощная система противовоздушной обороны, которая работает в тандеме с авиацией». По мнению украинских пилотов, основную воздушную угрозу для ВВС Украине представляют российские истребители Су-35 и Су-57, а также самолеты-перехватчики МиГ-31, которые проводят боевое воздушное патрулирование на больших высотах, ожидая взлета украинских истребителей.
Кроме того, в ВСУ начали активно использовать маскировку местности и наземные помехи, которые способны значительно снизить эффективность российских радаров слежения и систем самонаведения ракет, утверждает издание.
Также была разработана тактика «приманки» с высокой степенью риска: истребители F-16 намеренно выставляли свои позиции напоказ, чтобы заставить российские самолеты начать ракетный обстрел и истощить свои боекомплекты. По данным MWM, в одном из боев группа из трех украинских истребителей F-16 якобы вынудила российские самолеты вести огонь с разных направлений, что позволило украинским самолетам-штурмовикам успешно поразить цели и благополучно вернуться.
Но, как отмечает издание, способность украинских F-16 прикрываться сетью наземных систем противовоздушной обороны в среднесрочной и долгосрочной перспективе сомнительна, поскольку арсенал систем ПВО быстро истощается, а западные союзники Киева удовлетворяют лишь часть спроса.