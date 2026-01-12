В Крыму продолжают лечение восемь пострадавших при обстреле села Хорлы

Удар дронами самолетного типа по селу Хорлы ВСУ нанесли в новогоднюю ночь 1 января 2026 года. Два беспилотника сдетонировали в кафе и рядом с гостиницей, где в это время находилось до 100 человек. Один из дронов-камикадзе был снаряжен термическим зарядом, вызвавшим мощный пожар.