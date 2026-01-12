Ричмонд
В Крыму продолжают лечение восемь пострадавших при обстреле села Хорлы

В медицинских учреждениях Крыма продолжают лечение восемь пострадавших при обстреле села Хорлы Херсонской области. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Республики Крым.

«По состоянию на 12 января в медицинских организациях Республики Крым продолжают лечение восемь пострадавших (в том числе трое детей) в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области», — сообщили в министерстве.

Удар дронами самолетного типа по селу Хорлы ВСУ нанесли в новогоднюю ночь 1 января 2026 года. Два беспилотника сдетонировали в кафе и рядом с гостиницей, где в это время находилось до 100 человек. Один из дронов-камикадзе был снаряжен термическим зарядом, вызвавшим мощный пожар.

В результате атаки погибли 29 человек. Многие из них сгорели заживо, тела возможно опознать только по результатам генетической экспертизы. Еще 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Часть из них еще продолжают лечение.