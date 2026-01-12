Forbes: Россия применяет на Украине новую танковую тактику

Для этого Россия начала применять новую танковую тактику, утверждает издание.
Один танк ведет огонь с определенной дистанции, которая позволяет ему оставаться относительно неуязвимым, тогда как второй танк совершает быстрый маневр в направлении линии соприкосновения. Беспилотники помогают координировать движение и ведение огня, обеспечивают обнаружение целей и непрерывно предоставляют информацию о поле боя.
Два танка часто меняются ролями, чтобы не стать неподвижными мишенями, и в то же время ведут интенсивный огонь по позициям противника. Этот подход позволяет российской бронетехнике «рассинхронизировать» датчики и ударных систем противника и одновременно совершить прорыв на линии боестолкновения, поясняет издание.
Скученные перемещения бронетехники быстро обнаруживаются разведывательными беспилотниками противника, и она становится легкой мишенью. А в городской местности один единственный подбитый танк может заблокировать движение и остановить атаку, отмечает издание.
Но, как считает Forbes, такая тактика не лишена изъянов. Хотя рассредоточенные и мобильные танки менее подвержены массированным атакам беспилотников, они остаются уязвимыми. Стреляющий танк легко обнаруживается как по акустическим, так и по визуальным признакам. Эта уязвимость в дальнейшем будет возрастать, поскольку БПЛА будут оснащаться более совершенными возможностями разведки и автоматизированными алгоритмами обнаружения, говорится в статье.
Кроме того, эта тактика зависит от надежных каналов связи между двумя танками и поддерживающими их беспилотниками, а также от координации действий с пехотными подразделениями. Украинские средства радиоэлектронной борьбы способны нарушить работу российских каналов связи и снизить эффективность координации, полагает Forbes.
Еще одной проблемой является логистика. Танкам требуется значительное количество дизельного топлива для маневрирования и поддержания боевых действий. Использование бронетехники приведет к дополнительной нагрузке на логистические системы и увеличит потребность в надежном и защищенном пополнении запасов в условиях постоянного наблюдения и атак с помощью дронов.
Она обеспечит дополнительную огневую мощь, которая позволит пехоте проникать глубже и удерживать контроль над завоеванной территорией. Кроме того, введение танков в бой поможет России восстановить репутацию в качестве производителя эффективной бронетехники, добавляет журнал.