Forbes: Россия применяет на Украине новую танковую тактику

Россия вновь пытается вернуть в бой свой впечатляющий танковый парк, чтобы ускорить наступление пехоты и защитить ее от украинского огня, пишет американский журнал Forbes.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Для этого Россия начала применять новую танковую тактику, утверждает издание.

Эта тактика, согласно Forbes, предусматривает использование двух танков при постоянной поддержке беспилотников.

Один танк ведет огонь с определенной дистанции, которая позволяет ему оставаться относительно неуязвимым, тогда как второй танк совершает быстрый маневр в направлении линии соприкосновения. Беспилотники помогают координировать движение и ведение огня, обеспечивают обнаружение целей и непрерывно предоставляют информацию о поле боя.

Два танка часто меняются ролями, чтобы не стать неподвижными мишенями, и в то же время ведут интенсивный огонь по позициям противника. Этот подход позволяет российской бронетехнике «рассинхронизировать» датчики и ударных систем противника и одновременно совершить прорыв на линии боестолкновения, поясняет издание.

Новая российская тактика, по мнению американского журнала, отражает меняющуюся динамику на поле боя, где массированные атаки бронетехники больше нецелесообразны.

Скученные перемещения бронетехники быстро обнаруживаются разведывательными беспилотниками противника, и она становится легкой мишенью. А в городской местности один единственный подбитый танк может заблокировать движение и остановить атаку, отмечает издание.

Но, как считает Forbes, такая тактика не лишена изъянов. Хотя рассредоточенные и мобильные танки менее подвержены массированным атакам беспилотников, они остаются уязвимыми. Стреляющий танк легко обнаруживается как по акустическим, так и по визуальным признакам. Эта уязвимость в дальнейшем будет возрастать, поскольку БПЛА будут оснащаться более совершенными возможностями разведки и автоматизированными алгоритмами обнаружения, говорится в статье.

Кроме того, эта тактика зависит от надежных каналов связи между двумя танками и поддерживающими их беспилотниками, а также от координации действий с пехотными подразделениями. Украинские средства радиоэлектронной борьбы способны нарушить работу российских каналов связи и снизить эффективность координации, полагает Forbes.

Еще одной проблемой является логистика. Танкам требуется значительное количество дизельного топлива для маневрирования и поддержания боевых действий. Использование бронетехники приведет к дополнительной нагрузке на логистические системы и увеличит потребность в надежном и защищенном пополнении запасов в условиях постоянного наблюдения и атак с помощью дронов.

Тем не менее Forbes считает, что новая тактика улучшит наступательные возможности России и даст ей краткосрочные преимущества.

Она обеспечит дополнительную огневую мощь, которая позволит пехоте проникать глубже и удерживать контроль над завоеванной территорией. Кроме того, введение танков в бой поможет России восстановить репутацию в качестве производителя эффективной бронетехники, добавляет журнал.