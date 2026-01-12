Forbes: Россия применяет на Украине новую танковую тактику

Но, как считает Forbes, такая тактика не лишена изъянов. Хотя рассредоточенные и мобильные танки менее подвержены массированным атакам беспилотников, они остаются уязвимыми. Стреляющий танк легко обнаруживается как по акустическим, так и по визуальным признакам. Эта уязвимость в дальнейшем будет возрастать, поскольку БПЛА будут оснащаться более совершенными возможностями разведки и автоматизированными алгоритмами обнаружения, говорится в статье.