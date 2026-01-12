Хренин отметил беспрецедентную милитаризацию стран по периметру Беларуси

Данное заявление глава оборонного ведомства сделал СМИ после утверждения президентом страны Александром Лукашенко решения по охране госграницы в 2026 году.
«Идет развитие и милитаризация сил и средств в европейских странах. Мы видим беспрецедентную милитаризацию, продолжающиеся агрессивные выпады и намерения по отношению к нашей стране», — цитирует Хренина БелТА.
Министр также сообщил, что продолжается фиксация фактов нарушения границ в воздушном пространстве. По его словам, в странах Европы дислоцируется более 2,2 тысячи самолетов.
«Группировка в Польше и странах Балтии достигает до 130, в прошлом году доходила до 140 самолетов тактической авиации», — уточнил он.
Белорусские военные регулярно фиксируют и отслеживают полеты стратегической авиации Запада вдоль границ республики.
«Мы также видим полеты стратегической бомбардировочной авиации американцев, которые отрабатывают учебно-боевые задачи по нанесению ударов по нашей территории», — сказал министр обороны.
Он подчеркнул, что отслеживается все, что происходит вдоль границы Беларуси.
«Вырабатываем адекватные меры по реагированию на все возможные провокации, которые могут происходить», — добавил глава МО.