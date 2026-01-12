Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Центр»

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Водянское, Гришино Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих. Уничтожены пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер “Stryker” производства США, бронеавтомобили HMMWV американского производства и “Bushmaster” производства Австралии, а также три пикапа и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении российского военного ведомства.