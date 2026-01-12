«Южная» группировка улучшила положение в зоне СВО за сутки

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортеры М113 производства США и Puma итальянского производства, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и Archer шведского производства, а также четыре склада боеприпасов и материальных средств.