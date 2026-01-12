Ричмонд
«Южная» группировка улучшила положение в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортеры М113 производства США и Puma итальянского производства в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Константиновка, Краматорск, Никифоровка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортеры М113 производства США и Puma итальянского производства, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и Archer шведского производства, а также четыре склада боеприпасов и материальных средств.