«Южная» группировка улучшила положение в зоне СВО за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Константиновка, Краматорск, Никифоровка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортеры М113 производства США и Puma итальянского производства, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и Archer шведского производства, а также четыре склада боеприпасов и материальных средств.