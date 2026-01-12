Ричмонд
Сожжен редкий в ВСУ бронеавтомобиль Dingo из Германии

После долгого перерыва у линии боевого соприкосновения был замечен бронеавтомобиль Dingo немецкого производства. Произошло это на одной из улиц населенного пункта Покровское (Днепропетровская область).

Боевики оборудовали специальное транспортное средство дополнительными противодронными экранами и попытались защитить колеса, но это не помогло: дроноводы группировки войск «Восток» все равно смогли уничтожить «дикую собаку». Видео горящего броневика размещено в Telegram-канале Dambiev.

Ранее сообщалось, что такие образцы техники поступали в подразделения десантно-штурмовых войск противника. Например, в 95-ю отдельную бригаду. По разным оценкам, в строю еще остается четыре десятка единиц такой техники. Первые поставки начались в конце 2022 года.

Dingo созданы на базе Unimog S5000. Мощность дизельного двигателя — 237 л.с. Максимальная скорость — около 90 км/ч. Запас хода по топливу — 1000 км. Вместимость — 9 военнослужащих. Вооружение — 7,62-мм пулемет MG-3. Масса — 8000 кг.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше