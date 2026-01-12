Сожжен редкий в ВСУ бронеавтомобиль Dingo из Германии

Боевики оборудовали специальное транспортное средство дополнительными противодронными экранами и попытались защитить колеса, но это не помогло: дроноводы группировки войск «Восток» все равно смогли уничтожить «дикую собаку». Видео горящего броневика размещено в Telegram-канале Dambiev.
Ранее сообщалось, что такие образцы техники поступали в подразделения десантно-штурмовых войск противника. Например, в 95-ю отдельную бригаду. По разным оценкам, в строю еще остается четыре десятка единиц такой техники. Первые поставки начались в конце 2022 года.
Dingo созданы на базе Unimog S5000. Мощность дизельного двигателя — 237 л.с. Максимальная скорость — около 90 км/ч. Запас хода по топливу — 1000 км. Вместимость — 9 военнослужащих. Вооружение — 7,62-мм пулемет MG-3. Масса — 8000 кг.