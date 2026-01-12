Ричмонд
Российские военные поразили объекты энергетики и инфраструктуры ВСУ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, военным аэродромам, предприятию по производству беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, военным аэродромам, предприятию по производству и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах», — говорится в сообщении ведомства.