Российские военные поразили объекты энергетики и инфраструктуры ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, военным аэродромам, предприятию по производству и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах», — говорится в сообщении ведомства.