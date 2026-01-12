Группировка войск «Восток» продвинулась в глубину обороны противника

«ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня “Град”», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, добавили в военном ведомстве.
«Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Орлы Днепропетровской области, Голубково, Горькое, Зализничное, Новоукраинка, Самойловка и Шевченковское Запорожской области», — отметили в Минобороны России.