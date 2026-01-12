Ричмонд
Силы ПВО за сутки сбили 52 беспилотника

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская ПВО за прошедшие сутки сбила 52 беспилотника самолетного типа, пять управляемых авиабомб, четыре снаряда HIMARS, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108458 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27074 танка и других боевых бронированных машин, 1640 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32517 орудий полевой артиллерии и минометов, 51537 единиц специальной военной автомобильной техники.