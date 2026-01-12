Митрополит обратился к жителям Воронежской области после массированной атаки ВСУ

Глава Воронежской митрополии Леонтий обратился к жителям региона после массированной ночной атаки беспилотников ВСУ 10 января.
— Выражаю искренние соболезнования родным и близким усопшей. Пусть Господь дарует им утешение в этой скорби и поддержит в испытаниях, а память о дорогом человеке хранится в сердцах всех, кто ее знал и любил, — заявил Владыка.
Митрополит призвал прихожан и всех жителей Воронежской области усилить молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и святым.
— В дни испытаний особенно важно хранить единство, не поддаваться отчаянью и укрепляться в вере, — подытожил Леонтий.