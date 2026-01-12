«Военная хроника»: РСЗО 9К515 «Торнадо-С» бьют с высочайшей точностью

В качестве иллюстрации приводится видео, снятое в районе Великой Писаревки в Сумской области. Здесь наш разведывательный дрон обнаружил пункт управления беспилотниками противника, расположившийся в двухэтажном доме. По нему было решено нанести удар 300-мм управляемым снарядом 9М542, имеющим мощную осколочно-фугасную боевую часть. В результате поле взрыва от здания практически ничего не осталось — лишь фрагменты стен.