«Военная хроника»: РСЗО 9К515 «Торнадо-С» бьют с высочайшей точностью

Реактивные системы залпового огня способны поражать различные вражеские цели с высокой точностью. Как сообщает Telegram-канал «Военная хроника», круговое отклонение боеприпасов таких РСЗО от точки прицеливания составляет лишь три-пять метров.

В качестве иллюстрации приводится видео, снятое в районе Великой Писаревки в Сумской области. Здесь наш разведывательный дрон обнаружил пункт управления беспилотниками противника, расположившийся в двухэтажном доме. По нему было решено нанести удар 300-мм управляемым снарядом 9М542, имеющим мощную осколочно-фугасную боевую часть. В результате поле взрыва от здания практически ничего не осталось — лишь фрагменты стен.

Ранее «Торнадо-С» так же точно поражали различные объекты формирований киевского режима, в том числе переправы на запорожском, харьковском и сумском направлениях.