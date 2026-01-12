Эксперт назвал район, где ВСУ могут попасть в «котел»

«Что касается зимнего периода, я имею в виду зиму и начало весны, то будет осуществляться охват Славянско-Краматорской агломерации в тактическом плане», — рассказал Кнутов. Эксперт пояснил, что речь идет не о полном окружении, а о тактическом охвате, целью которого является блокада агломерации и лишение ее возможности получать снабжение, боеприпасы и восполнять личный состав.
Аналитик подчеркнул, что основная цель наступления российской армии — изолировать Славянско-Краматорскую агломерацию для дальнейшего взятия района под контроль ВС РФ.
Кнутов сообщил, что ситуация в этом районе боевых действий тяжелая, поскольку противник понимает замысел российских бойцов. Сейчас там идут ожесточенные бои. Эксперт отметил, что для достижения поставленной цели российским военным необходимо выйти на рубежи, где с помощью дронов можно будет полностью парализовать логистику противника.
«Это будет похоже на клещи, но не сомкнутые, а разомкнутые», — пояснил Кнутов тактику окружения.