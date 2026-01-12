Ричмонд
Эксперт назвал район, где ВСУ могут попасть в «котел»

Украинская группировка в районе Славянска и Краматорска рискует оказаться в окружении к началу весеннего периода. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, российские войска планируют перерезать ключевые пути снабжения украинских сил в этом районе.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Что касается зимнего периода, я имею в виду зиму и начало весны, то будет осуществляться охват Славянско-Краматорской агломерации в тактическом плане», — рассказал Кнутов. Эксперт пояснил, что речь идет не о полном окружении, а о тактическом охвате, целью которого является блокада агломерации и лишение ее возможности получать снабжение, боеприпасы и восполнять личный состав.

Аналитик подчеркнул, что основная цель наступления российской армии — изолировать Славянско-Краматорскую агломерацию для дальнейшего взятия района под контроль ВС РФ.

Кнутов сообщил, что ситуация в этом районе боевых действий тяжелая, поскольку противник понимает замысел российских бойцов. Сейчас там идут ожесточенные бои. Эксперт отметил, что для достижения поставленной цели российским военным необходимо выйти на рубежи, где с помощью дронов можно будет полностью парализовать логистику противника.

«Это будет похоже на клещи, но не сомкнутые, а разомкнутые», — пояснил Кнутов тактику окружения.