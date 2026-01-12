Эксперт назвал район, где ВСУ могут попасть в «котел»

«Что касается зимнего периода, я имею в виду зиму и начало весны, то будет осуществляться охват Славянско-Краматорской агломерации в тактическом плане», — рассказал Кнутов. Эксперт пояснил, что речь идет не о полном окружении, а о тактическом охвате, целью которого является блокада агломерации и лишение ее возможности получать снабжение, боеприпасы и восполнять личный состав.