ВС РФ освободили село в Запорожской области
Бойцы группировки войск «Днепр» вытеснили противника из населенного пункта Новобойковское Запорожской области.
«Север» продвигается в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки атаковали две бригады и штурмовой полк противника в районах трех населенных пунктов Сумской области и бригаду теробороны в районе села Старица Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 240 военнослужащих, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада материальных средств.
«Запад» занял выгодные рубежи и позиции
Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов Харьковской области.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 военнослужащих, бронетранспортер М113, два бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов, боевая машина РСЗО «Град», три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 190 человек. Также противник лишился шести боевых бронированных машин, 14 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, четырех складов боеприпасов и материальных средств.
Бойцы «Центра» атакуют ВСУ в ДНР и Днепропетровской области
За сутки подразделения «Центра» атаковали 13 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Водяное, Гришино ДНР, Гавриловка и Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Александровка, Орлы Днепропетровской области, Голубково, Горькое, Зализничное, Новоукраинка, Самойловка и Шевченковское Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня “Град”», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» наступает в Днепропетровской области
Бойцы «Днепра» атаковали четыре бригады противника в районах населенных пунктов Кирово, Орехов, Юрковка Запорожской области и Садовое Херсонской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 50 украинских боевиков, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, военным аэродромам, предприятию по производству и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- пять управляемых авиационных бомб;
- четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 52 БПЛА самолетного типа.