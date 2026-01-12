Ричмонд
ВС РФ ударом «Орешника» вывели из строя Львовский авиаремонтный завод

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ ударом ракетного комплекса «Орешник» 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса “Орешник” выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод», — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что на данном предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29. Также на предприятии производились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по гражданским объектам РФ в глубине российской территории.

