Петрин: ущерб от массовой атаки БПЛА в Воронеже превышает 35 млн рублей

Всего, по его словам, на данный момент установлены повреждения в 12 многоквартирных и 43 частных жилых домах, а также заявлено о порче 86 автомобилей. Основной ущерб — выбитые стекла, однако по одному из объектов, где имеются разрушения конструкций, подготавливается проект восстановления. Часть стеклопакетов уже изготовлена застройщиком, везде закрыты контуры домов с поврежденными окнами. В частном секторе повреждены кровли, остекление и фасады. По предположению градоначальника, сгоревший деревянный дом, обложенный кирпичом, не подлежит восстановлению, и его владельцам будет выплачена компенсация на строительство нового здания. Экспертиза поврежденных автомобилей может закончиться в течение недели.