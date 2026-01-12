Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петрин: ущерб от массовой атаки БПЛА в Воронеже превышает 35 млн рублей

Сумма ущерба в многоквартирных и частных домах от атаки беспилотников на Воронеж, произошедшей 10 января, предварительно оценивается в 20−25 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Оценка повреждений 86 автомобилей еще производится, при минимальном ущербе сумма компенсаций составит порядка 17 млн руб. Об этом рассказал журналистам во время пресс-подхода мэр города Сергей Петрин.

«Один из самых масштабных налетов. Мы, к сожалению, переплюнули по сумме ущерба 15 июля прошлого года (тогда повреждения получили полтора десятка домов, детский сад и бизнес-центр — “Ъ-Черноземье”). Количество обращений растет», — пояснил господин Петрин.

Всего, по его словам, на данный момент установлены повреждения в 12 многоквартирных и 43 частных жилых домах, а также заявлено о порче 86 автомобилей. Основной ущерб — выбитые стекла, однако по одному из объектов, где имеются разрушения конструкций, подготавливается проект восстановления. Часть стеклопакетов уже изготовлена застройщиком, везде закрыты контуры домов с поврежденными окнами. В частном секторе повреждены кровли, остекление и фасады. По предположению градоначальника, сгоревший деревянный дом, обложенный кирпичом, не подлежит восстановлению, и его владельцам будет выплачена компенсация на строительство нового здания. Экспертиза поврежденных автомобилей может закончиться в течение недели.

Одна из самых крупных атак по Воронежу произошла поздним вечером 10 января. Всего ранения получили четыре человека, одна из госпитализированных пострадавших скончалась.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше