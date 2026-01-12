Ричмонд
Ответили ударом «Орешника». ВС РФ поразили предприятия ВСУ

Российские военные 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, производственные цеха и склады, а также поразили два предприятия в Киеве.

Вооруженные силы России ударом ракетного комплекса «Орешник» 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Удар «Орешником»

ВС России ударом «Орешником» 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

В Минобороны уточнили, что на этом предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29.

Также там производились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по гражданским объектам в глубине российской территории.

Кроме того, ударом «Орешника» поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома.

Удар «Искандером» и «Калибрами»

Производственные мощности двух предприятий в Киеве, задействованных в сборке ударных БПЛА, были поражены с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Также поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

Ответ на атаку Киева

9 января Минобороны сообщало, что ВС России нанесли массированный удар, в том числе комплексом «Орешник», по критически важным объектам на Украине,

В ведомстве заявили, что это стало ответом на декабрьскую атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

