ПВО за день уничтожила 19 беспилотников ВСУ

«12 января с 8.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Республики Крым, четыре — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области и пять БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
