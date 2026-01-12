Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за день уничтожила 19 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в период с 8.00 до 16.00 мск в понедельник сбили 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«12 января с 8.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Республики Крым, четыре — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области и пять БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше