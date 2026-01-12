Ричмонд
Обломки БПЛА упали на дорогу в Крымском районе

После срабатывания сирен в Славянском и Крымском районах обломки беспилотника обнаружили на автодороге к хутору Верхнеадагум.

Фрагменты БПЛА не причинили разрушений и пострадавших, но ранее в Славянске-на-Кубани обломки пробили крышу частного дома. Оперштаб подтверждает — ПВО сбивает угрозы, оперативные службы работают на местах ЧП. Жителей просят сохранять спокойствие при воздушных тревогах и не подходить к обломкам.

