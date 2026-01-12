Радий Хабиров встретился с семьёй бойца СВО

11 ноября 2025 года во время Прямой линии с Главой республики военнослужащий обратился к Радию Хабирову по видеосвязи. Тогда руководитель региона отметил, что готов встретиться с бойцом во время его отпуска. У Рустама Сафина — супруга и трое детей. Ильнара Сафина, будучи многодетной матерью, возглавила администрацию сельского поселения в 2022 году после того, как супруг ушёл на СВО. А в январе 2024 года Ильнара Ураловна стала обладателем Всероссийской муниципальной премии «Служение». Награду в номинации «Судьба человека — гордость Отечества» ей вручил Президент России Владимир Путин.