Радий Хабиров встретился с семьёй бойца СВО

12 января в Доме Республики Глава Башкортостана встретился с участником специальной военной операции Рустамом Сафиным и его семьёй. Напомним, что Рустам Фанисович с 2015 по 2022 годы занимал должность главы Мещегаровского сельсовета Салаватского района. В зону проведения СВО он ушёл добровольцем. Служил механиком-водителем на боевой машине пехоты, а с июня 2023 года стал командиром взвода противотанковых управляемых ракет.
11 ноября 2025 года во время Прямой линии с Главой республики военнослужащий обратился к Радию Хабирову по видеосвязи. Тогда руководитель региона отметил, что готов встретиться с бойцом во время его отпуска. У Рустама Сафина — супруга и трое детей. Ильнара Сафина, будучи многодетной матерью, возглавила администрацию сельского поселения в 2022 году после того, как супруг ушёл на СВО. А в январе 2024 года Ильнара Ураловна стала обладателем Всероссийской муниципальной премии «Служение». Награду в номинации «Судьба человека — гордость Отечества» ей вручил Президент России Владимир Путин.
Старший сын Илсаф и средняя дочь Дилара — школьники, а младший Искандер посещает детский сад. Рустам Сафин поблагодарил руководство республики за внимание и поддержку семей участников СВО, в том числе за решение вопросов, волнующих жителей его родного села.
Радий Хабиров вручил подарки детям, отметил мужество военнослужащего и пожелал семье Сафиных крепкого здоровья и новых успехов.
«Это действительно замечательная семья — трое детей, супруга пользуется большим авторитетом, сегодня она возглавляет сельсовет, — подчеркнул Радий Хабиров отвечая на вопрос корреспондента “Башинформа”. — Сам Рустам прошёл большой путь от механика-водителя до офицера, командира противотанкового взвода. Он остаётся светлым и сильным человеком. Дай Бог, чтобы все наши бойцы вернулись домой живыми и здоровыми», — сказал Глава Башкортостана.