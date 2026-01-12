Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Азовским морем уничтожили пять беспилотников

Над акваторией Азовского моря отразили атаку украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов, сообщается в сводке Минобороны России.

Источник: Коммерсантъ

Всего над российскими регионами с 8:00 до 16:00 дежурные средства ПВО сбили 19 украинских БПЛА. Как ранее писал «Ъ-Ростов», над территорией Ростовской области с вечера воскресенья, 11 января, перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше