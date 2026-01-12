Марочко: ВС РФ начинают охват укрепленного ВСУ Орехова

Марочко уточнил, что российские силы, продвигаясь от Новобойковского в северо-восточном направлении, смогут перерезать важную для противника трассу, отвечающую за снабжение ВСУ в Орехове. «Продвижение в данном направлении заставит переформатировать украинскую оборону, планы украинское командование должно будет менять спешном режиме, а в современных условиях и реалиях это сделать не так уж и просто. Сейчас здесь уже нет возможности у них сделать серьезные фортификационные сооружения, укрепрайоны — они будут пользоваться тем, что сделали ранее, до подхода наших войск к данному населенному пункту», — сообщил он.