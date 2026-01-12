Военный из Якутии с позывным Аман месяц удерживал позиции в поселке в ДНР

Военный ВС России из Якутии Ион Дмитриев с позывным «Аман» на протяжении месяца в одиночку удерживал оборону поселка Бурлацкое в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал сам боец в интервью RT.
Известно, что в конце зимы прошлого года штурмовую группу «Амана» отправили на зачистку населенного пункта. Однако во время боев потерял всех товарищей и в итоге остался один на передовой.
«Выжить тогда удалось мне одному. Отбивал атаки противника как мог, удерживал позицию всеми силами», — сказал Дмитриев.
Он уточнил, что поддерживал общение с командованием по рации, а все нужные припасы ему сбрасывали с помощью дронов. По словам военного, враг не раз пытался захватить его позицию. Но все атаки удалось отразить. В результате он сумел провести шесть контратак и ликвидировать свыше 20 боевиков ВСУ.
Так прошел месяц, пока к нему не пришел на выручку другой российский солдат. Оказалось, что и он был родом из Якутии.
«Он чудом смог пройти ко мне — с неба его атаковали дроны, по нему постоянно работали вражеские расчеты. Но он добрался. Мы смогли выполнить это боевое задание», — отметил боец.
За проявленную отвагу в зоне СВО Дмитриева наградили орденом Мужества.
