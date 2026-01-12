Военный из Якутии с позывным Аман месяц удерживал позиции в поселке в ДНР

Он уточнил, что поддерживал общение с командованием по рации, а все нужные припасы ему сбрасывали с помощью дронов. По словам военного, враг не раз пытался захватить его позицию. Но все атаки удалось отразить. В результате он сумел провести шесть контратак и ликвидировать свыше 20 боевиков ВСУ.