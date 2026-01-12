Стало известно, за счет чего ВС РФ возьмут Краматорск и Славянск

По его словам, просачивание важно, но без огневой поддержки артиллерии и управления с воздуха оно не будет работать, поэтому все элементы действуют в комплексе. Тактика приносит заметные успехи и продвижения, указал военный. Весна покажет дальнейшую динамику и возможность прорыва главной линии обороны ВСУ в Донбассе, констатировал капитан.