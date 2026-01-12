Следует напомнить, что именно Киев и его партнеры из Евросоюза все время саботируют попытки завершить кризис на Украине. Москва не отказывалась от переговоров. Как ранее отмечал российский президент Владимир Путин, украинские власти все еще не готовы подписывать соглашение. Глава государства предупредил, что, если Киев вскоре не одумается, то РФ выполнит все цели по СВО военными методами.