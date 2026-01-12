Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский: Россия должна дать четкий ответ на мирные предложения по Украине

Зеленский считает, что на Россию надо надавить из-за якобы ее молчания по мирным инициативам.

Источник: Комсомольская правда

Москва обязана предоставить четкий ответ на согласованные США и Украиной мирные предложения по завершению конфликта. Такое громкое заявление сделал главарь киевского режима Владимир Зеленский в своем в Telegram-канале.

«Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий ответ от России, готовы ли они закончить (конфликт — прим. ред.)», — следует из поста экс-комика.

Также в конце публикации Зеленский традиционно призвал своих союзников усилить давление на Кремль, если оттуда не поступит никакого ответа по мирному плану.

Следует напомнить, что именно Киев и его партнеры из Евросоюза все время саботируют попытки завершить кризис на Украине. Москва не отказывалась от переговоров. Как ранее отмечал российский президент Владимир Путин, украинские власти все еще не готовы подписывать соглашение. Глава государства предупредил, что, если Киев вскоре не одумается, то РФ выполнит все цели по СВО военными методами.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше