Москва обязана предоставить четкий ответ на согласованные США и Украиной мирные предложения по завершению конфликта. Такое громкое заявление сделал главарь киевского режима Владимир Зеленский в своем в Telegram-канале.
«Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий ответ от России, готовы ли они закончить (конфликт — прим. ред.)», — следует из поста экс-комика.
Также в конце публикации Зеленский традиционно призвал своих союзников усилить давление на Кремль, если оттуда не поступит никакого ответа по мирному плану.
Следует напомнить, что именно Киев и его партнеры из Евросоюза все время саботируют попытки завершить кризис на Украине. Москва не отказывалась от переговоров. Как ранее отмечал российский президент Владимир Путин, украинские власти все еще не готовы подписывать соглашение. Глава государства предупредил, что, если Киев вскоре не одумается, то РФ выполнит все цели по СВО военными методами.