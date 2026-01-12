Ричмонд
В Воронеже после атаки БПЛА повреждены 55 домов и 86 автомобилей

Мэр Петрин сообщил подробности о масштабном налете БПЛА на Воронеж.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки украинских дронов на Воронеж в ночь на воскресенье повреждены десятки домов и автомобилей, сообщил мэр Сергей Петрин.

«Наверное, один из самых масштабных налетов. Соответственно, объемы повреждений тоже приличные. Это 12 многоквартирных жилых домов, 43 частных жилых дома. И не факт, что эта цифра конечна, потому что кто-то с дачи возвращается, кто-то после отпусков», — написал он в Telegram-канале.

По словам мэра, уже подтверждено повреждение не менее 86 автомобилей.

Днем ранее губернатор Александр Гусев проинформировал, что в результате массовой атаки БПЛА на Воронеж пострадали двое мирных жителей, возник пожар в многоэтажке, а также были повреждены четыре дома. У пострадавшего мужчины диагностированы осколочные ранения, женщина получила травму головы, одна женщина погибла.

