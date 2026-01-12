Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: 78 украинских БПЛА сбиты над регионами РФ за три часа

В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени ПВО ликвидировали 36 БПЛА над Крымом.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 78 украинских беспилотников за три часа. Почти половина воздушных целей была поражена над Крымским полуостровом.

По уточнениям, дроны были ликвидированы в период с 20.00 мск по 23.00 мск.

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В результате работы средств противовоздушной обороны воздушные цели были ликвидированы над: Республикой Крым — 36 БПЛА, Орловской областью — 14, Липецкой областью — 8, акваторией Азовского моря — 6.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше