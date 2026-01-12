Минобороны: 78 украинских БПЛА сбиты над регионами РФ за три часа

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 78 украинских беспилотников за три часа. Почти половина воздушных целей была поражена над Крымским полуостровом.
По уточнениям, дроны были ликвидированы в период с 20.00 мск по 23.00 мск.
«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В результате работы средств противовоздушной обороны воздушные цели были ликвидированы над: Республикой Крым — 36 БПЛА, Орловской областью — 14, Липецкой областью — 8, акваторией Азовского моря — 6.
