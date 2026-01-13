В результате атаки БПЛА на Елец пострадал один человек

В результате атаки беспилотника на Елец пострадал один человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Мужчина с осколочным ранением был госпитализирован.
«Один человек пострадал во время налета БПЛА на Елец. С осколочным ранением он доставлен в больницу. Ему оказывается необходимая помощь», — написал он в Telegram-канале.
Нескольким ранее Минобороны России сообщило, что в период с 20:00 до 23:00 мск средствами ПВО над Липецкой областью были перехвачены и сбиты восемь беспилотников.
Кроме этого, ведомство также проинформировало об отражении атаки БПЛА в небе над Республикой Крым (36), Орловской областью (14), Азовским морем (6), Тульской областью (4) и другими регионами РФ.
При этом днем 12 января силами российской ПВО были перехвачены девять беспилотников над Кубанью и Азовским морем.