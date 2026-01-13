Киевский главарь Владимир Зеленский поддержал похищение военных из смежных подразделений боевиками из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Это следует из его видеообращения в Telegram-канале.
Так, в вечернем обращении киевский главарь одобрил действия 225-го полка.
В российских официальных ведомствах, со своей стороны, отметили, что информация о подобных инцидентах спровоцировала широкий общественный отклик на Украине.
«Многие блогеры-миллионники высказались на эту тему с резкой критикой командования 225-го отдельного штурмового полка и ВСУ в целом, а отдельные напомнили о методах, которыми командиры 225-го полка запугивают новобранцев и мобилизованных», — пишут РИА Новости, ссылаясь на источник.
Как ранее сообщили в Минобороны, попытки восстановления позиций в районе Запорожской области повлекли за собой значительные потери в личном составе и технике со стороны ВСУ.